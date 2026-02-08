В Десне нашли тело одного из детей, утонувших при катании на тюбинге

В Брянской области в реке Десне обнаружено тело одного из мальчиков, погибших в конце января во время катания на тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР в Telegram-канале.

«Следователем назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего»,— указано в сообщении ведомства. Там уточнили, что расследование уголовного дела и поисковые мероприятия продолжаются.

Трагедия произошла 20 января в микрорайоне Московский Бежицкого района Брянска. По данным очевидцев, несколько детей катались на тюбингах с крутого берега реки и провалились в полынью. После происшествия к поискам были привлечены водолазы.

По факту гибели детей следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).