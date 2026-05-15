Беспилотную опасность отменили в Астраханской области

В Астраханской области сняли угрозу атаки БПЛА. Соответствующее сообщение жителям региона разослало РСЧС.

СМС-уведомления о введении режима приходили после обеда дважды. Также оповещали об опасности атаки дронов около 3:00 по местному времени (около 2:00 МСК).

На этой неделе налеты БПЛА возобновились со вторника. Ночью в среду, 13 мая, обломки беспилотников попали на территорию Астраханского газоперерабатывающего завода, из-за чего там случился пожар.

