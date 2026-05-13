Под Астраханью горит газоперерабатывающий завод после атаки БПЛА

В Астраханской области обломки вражеских беспилотников попали на территорию газоперерабатывающего завода и спровоцировали пожар. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Обломки дронов упали на АГПЗ и вызвали пожар

Фото: Астраханский газоперерабатывающий завод Обломки дронов упали на АГПЗ и вызвали пожар

«Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ», — сообщил глава региона. Атака украинских БПЛА произошла ночью 13 мая.

По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани нет.

Угрозу БПЛА на территории Астраханской области объявили около 3 утра. В 9:04 жителям пришло SMS-уведомление об отбое беспилотной опасности.

Марина Окорокова