Под Астраханью горит газоперерабатывающий завод после атаки БПЛА
В Астраханской области обломки вражеских беспилотников попали на территорию газоперерабатывающего завода и спровоцировали пожар. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Обломки дронов упали на АГПЗ и вызвали пожар
«Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ», — сообщил глава региона. Атака украинских БПЛА произошла ночью 13 мая.
По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани нет.
Угрозу БПЛА на территории Астраханской области объявили около 3 утра. В 9:04 жителям пришло SMS-уведомление об отбое беспилотной опасности.