Следствие запросило арест обвиняемым в нападении на корреспондентов РЕН ТВ

Следователи обвинили в незаконном лишении свободы и препятствовании законной работе журналистов сотрудников медцентра, напавших на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. Следствие ходатайствовало в суде с просьбой арестовать обвиняемых, сообщило московское управление СКР.

Инцидент произошел 14 мая в подмосковном Зеленограде. По данным ведомства, съемочная группа выполняла редакционное задание, когда сотрудницы медцентра и супруг одной из них напали на журналистов. Они повредили съемочное оборудование, а также 20 минут не давали корреспонденту выйти из клиники.

РЕН ТВ сообщало, что нападение произошло в частном медицинском кабинете доктора Лебедевой. Журналисты хотели взять комментарий врача в связи с тем, что одна из ее пациенток ослепла на один глаз после укола в межбровье.

Никита Черненко