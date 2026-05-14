На съемочную группу РЕН ТВ напали в частной клинике в Москве

Мужчина напал на съемочную группу программы «Экстренный вызов» РЕН ТВ. Об этом сообщил телеканал в Telegram. По его данным, журналистов избили и сломали их технику.

Корреспондент РЕН ТВ и оператор приехали в частный медицинский кабинет доктора Лебедевой. Она сделала клиентке укол в межбровье, из-за чего женщина ослепла на один глаз. Зрение нельзя восстановить, пишет телеканал.

Журналисты хотели взять комментарий врача, однако на них напал неизвестный мужчина. Он отобрал телефоны у журналистов, ломал технику и бросал сотрудников съемочной группы на пол. В медицинский кабинет приехала полиция, уточняет РЕН ТВ.