Троих жителей Воронежской области освободили из украинского плена

Сегодня, 15 мая, из украинского плена освободили троих военнослужащих из Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, 15 мая домой были возвращены 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты. В числе освобожденных бойцов также оказались двое уроженцев Липецкой области.

Кроме того, Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Киеву передадут 526 тел, Москве — 41, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что за время проведения СВО в Воронежскую область вернули 105 военнослужащих.

Мария Свиридова