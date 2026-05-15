Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Троих жителей Воронежской области освободили из украинского плена

Сегодня, 15 мая, из украинского плена освободили троих военнослужащих из Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, 15 мая домой были возвращены 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты. В числе освобожденных бойцов также оказались двое уроженцев Липецкой области.

Кроме того, Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Киеву передадут 526 тел, Москве — 41, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что за время проведения СВО в Воронежскую область вернули 105 военнослужащих.

Мария Свиридова