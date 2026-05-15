В Новочеркасске ликвидированы последствия возгорания на полигоне ТКО

В Новочеркасске спустя пять дней ликвидированы последствия возгорания отходов на мусорном полигоне, все очаги тления полностью локализованы методом послойной пересыпки грунтом, задымление отсутствует. Об этом сообщает минут ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

Работы на объекте велись с 10 мая.

Они осложнялись ветреной погодой и рельефом полигона. За это время было задействовано 12 человек и 11 единиц техники, отметила глава ведомства.

Наталья Белоштейн