Братья Галлахеры попали в список богатейших музыкантов Британии от Sunday Times

Благодаря успешному концертному туру братья Ноэл и Лиам Галлахеры из рок-группы Oasis вошли в список самых богатых людей в британской музыкальной индустрии. С совокупным состоянием £375 млн они заняли 11-ю строчку рейтинга Sunday Times Rich List (The Richest in Music).

Лиам Галлахер (крайний слева) и Ноэл Галлахер (второй справа)

Фото: Mike Egerton / PA / AP Лиам Галлахер (крайний слева) и Ноэл Галлахер (второй справа)

Братья воссоединились спустя 15 лет после распада Oasis и в прошлом году отправились в мировое турне Oasis Live 25. В общей сложности группа отыграла 41 концерт в 17 городах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Австралии.

По оценкам журнала Pollstar, общий доход от тура составил более £297 млн. Продажа билетов на Oasis Live 25 стала крупнейшей в истории Ticketmaster, в пиковые часы в виртуальной очереди находилось до 10 млн человек, стоимость некоторых билетов достигала £350.

По оценкам экспертов, 58-летний Ноэл и 53-летний Лиам только на билетах и сувенирной продукции заработали более £50 млн. Как отметил Мэтт Граймс, соруководитель курса по музыкальному бизнесу в Бирмингемском городском университете, обычно с продажи мерча артисты получают около 50%, в то время как доля доходов от билетов составляет 60%.

Первое место в списке самых богатых участников музыкальной индустрии Великобритании от Sunday Times сейчас занимает владелец Warner Music сэр Леонард Блаватник (£26,8 млрд), второе — музыкальный продюсер Клайв Калдер (£3,25 млрд), третье — продюсер и владелец театра сэр Кэмерон Маккинтош (£1,4 млрд). Сэр Пол Маккартни с супругой занимают четвертое место с состоянием £1,055 млрд, а композитор Эндрю Ллойд Уэббер — пятое с £516 млн.

Остальные места в первой десятке занимают музыканты — сэр Элтон Джон, участники Rolling Stones сэр Мик Джаггер и Кит Ричардс, а также 35-летний певец, автор песен и продюсер Эд Ширан, который стал самым молодым участником списка.

Екатерина Наумова