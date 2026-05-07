Кто в петербургский СИЗО, кто — на СВО

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 6 мая приступил к рассмотрению уголовного дела о растрате 37,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург». Судья продлила меры пресечения всем шести фигурантам на шесть месяцев. В СИЗО остались экс-глава Центра управления регионом (ЦУР) Елена Никитина, блогер Николай Камнев (известен в интернете под никнеймом «Фима Психопат») и экс-замдиректора телеканала Сергей Сыров. Под домашним арестом — муж Никитиной Сергей Кожокар, под запретом определенных действий — экс-депутат ЗакСа и экс генеральный директор телеканала Александр Малькевич и экс-гендиректор того же телеканала Борис Петров. На следующем, уже закрытом заседании суд рассмотрит ходатайство о прекращении производства в отношении Александра Малькевича. Кроме того, подсудимых должны будут этапировать в Петербург.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший руководитель телеканала «Санкт-Петербург» и фигурант уголовного дела Борис Петров (справа) и директор телеканала «Санкт-Петербург» Екатерина Ходаринова (слева) перед началом заседания

К обозначенному времени для начала заседания подсудимых, находящихся в столичном СИЗО, в Басманный суд для подключения по видеоконференцсвязи привезти не успели. Начало заседания отложилось на полтора часа. Большинство фигурантов, включая Елену Никитину, Николая Камнева и Сергея Сырова, присутствовали на заседании дистанционно. В Петроградский суд явились лишь Сергей Кожокар и Борис Петров, находящиеся в Петербурге. Первый — под домашним арестом, второй — под запретом определенных действий.

Экс-депутат и фигурант дела Александр Малькевич, добровольно сложивший полномочия 29 апреля ради участия в СВО, на заседание не явился, хотя суд уведомил его лично и он, по словам председательствующей, отвечал на звонки. Судья Ирина Гречишко расценила его отсутствие как неуважение к суду и потребовала впредь являться на все заседания, несмотря на неоднократные попытки адвокатов начать разговор о подписании бывшим парламентарием контракта с МО РФ. Их судья пресекала — мол, не по регламенту, слова защитникам пока не давали.

Позже адвокаты бывшего парламентария Сергей Горелкин и Мария Пятенок все же ходатайствовали о приостановке производства по делу в связи с заключением их подзащитным контракта с Минобороны.

К ходатайству они приложили выписки из приказа о принятии Малькевича на военную службу и рапорт командира войсковой части с просьбой приостановить производство. Они рассказали, что речь идет о мотострелковом полку «Север-Ахмат» имени Героя России А. А. Кадырова.

Сами защитники пояснили, что их доверитель, рядовой Вооруженных сил, уже находится в распоряжении командования. Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский также отмечал, что Александр Малькевич уже находится в зоне проведения СВО. В то же время сам фигурант дела этого не подтверждал публично, а в пресс-службе судов Петербурга отмечали, что все фигуранты находятся в распоряжении следствия и «никто никуда не ушел». При этом накануне заседания суда Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», в своем Telegram-канале разместил снимки причастия православных бойцов подразделения, на одном из которых угадывался Александр Малькевич.

Судья приняла решение рассмотреть ходатайство о приостановке дела в отношении экс-депутата на следующем заседании, еще раз напомнив, что подсудимый должен был явиться в суд, раз был предупрежден. Интересно, что его адвокаты были единственными, кто не просил суд смягчить меру пресечения. Что может быть понятно: правоприменительная практика говорит, что вскоре суд приостановит производство по делу в связи с заключением контракта на СВО.

Елена Никитина же, выступая по видеосвязи, рьяно просила суд изменить ей меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. По версии следствия, она давала поручения блогеру Николаю Камневу на вывод и обналичку бюджетных средств. Она заявила, что не собирается скрываться от суда и что «всю жизнь на протяжении последних десяти лет» посвятила Петербургу.

Подсудимая настаивала, что никакого корыстного умысла у нее не было, а бюджетные средства в 2020 году были потрачены во время пандемии ковида, когда «мир оказался не готов», а они «решали вопросы выживания».

«Это дело оказалось следствием спешки, у меня не было умысла что-то присвоить. Отпустите меня, пожалуйста, под домашний арест»,— сказала экс-глава ЦУРа. По словам прокурора, Елена Никитина начала возмещать ущерб: на данный момент бывший спецпредставитель губернатора Александра Беглова уже заплатила 1,5 млн рублей.

Об изменении меры пресечения на домашний арест ходатайствовали и Сергей Сыров, и Николай Камнев. Бывший гендиректор канала Борис Петров просил заменить ему запрет определенных действий (ему, в частности, было запрещено приближаться к телеканалу) на обязательство о явке в суд, заметив, что даже надзорные органы учли его исполнительность и сняли с него браслет для слежения за перемещениями. А Сергей Кожокар просил суд расширить временную рамку, в которую он может выходить из дома по бытовым делам (например, в магазин или больницу) во время домашнего ареста. Сейчас ему разрешено выходить на два часа с 11 до 18 вечера, он же настаивал на тех же двух часах, но в промежутке с 7 утра до 19 вечера.

Кроме того, председательствующая заслушала позицию представителя потерпевшей стороны — гендиректора и главного редактора канала «Санкт-Петербург» Екатерину Ходаринову. Она пришла в суд, чтобы зачитать коллективное письмо в поддержку замдиректора Сергея Сырова, которое подписали 206 сотрудников телеканала.

Коллеги подсудимого настаивали на исключительном профессионализме и верности заместителя руководителя. Что касается остальных обвиняемых, госпожа Ходаринова поддержала позицию фигурантов и их адвокатов по мере пресечения. По данным нескольких источников «Ъ Северо-Запад», именно кандидатура Сергея Сырова в Смольном считается наиболее непричастной к делу.

Судья Гречишко, удалившись в совещательную комнату, приняла решение оставить всем подсудимым ранее избранные меры пресечения: для Никитиной, Камнева и Сырова — СИЗО еще на полгода, для Кожокара — домашний арест, для Малькевича и Петрова — запрет определенных действий. Таким образом, их пребывание под стражей и под ограничениями продлено до 29 октября. Также суд оставил в силе арест, наложенный на банковские счета, автомобили и недвижимость всех фигурантов.

Все шестеро проходят по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на телеканал «Санкт-Петербург» (АО «ГАТР») в 2020–2021 годах.

Следствие установило, что руководство ГАТР в тот период (поначалу Борис Петров, затем Александр Малькевич) заключило с частным Фондом культуры семьи и детства договоры об информационном сопровождении. В задачи подрядчика Николая Камнева входило размещение материалов на ресурсах канала. Однако исполнители работу не выполнили, предоставив фиктивные документы о якобы опубликованных статьях и сюжетах. В ГАТР, зная о невыполненных обязательствах, эти документы подписали и перечислили фонду 37,2 млн рублей, выделенных из городского бюджета.

После этого деньги фигуранты перевели на подконтрольные счета, а затем обналичили. Прокуратура настаивает, что Камнев выступил в роли «технического» исполнителя по выводу средств, а Никитина курировала и давала поручения.

Всем шестерым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), а Никитиной и Камневу — дополнительно по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Супруг Никитиной, Сергей Кожокар, обвиняется только по «отмывочной» статье — как фактический бенефициар АНО «Фонд культуры семьи и детства», куда и утекали средства, а Малькевич, Петров и Сыров — только в растрате, но не в легализации.

В октябре 2025 года Басманный суд отправил Елену Никитину, Николая Камнева и Сергея Сырова в столичный СИЗО, Сергея Кожокара поместил под домашний арест, а Александру Малькевичу и Борису Петрову назначил запрет определенных действий. 30 октября материалы дела были переданы в Петроградский районный суд Петербурга. Он назначил предварительные слушания по делу на 15 мая. Они пройдут в закрытом режиме, поскольку прокурор и следствие ссылаются на необходимость сохранения тайны следствия и персональных данных фигурантов. Ранее адвокаты Камнева и Малькевича настаивали на проведении предварительных слушаний для заявления ходатайств об исключении ряда доказательств и о возвращении материалов в прокуратуру.

Судья обязала всех обвиняемых явиться на слушания, для чего остающихся в московских СИЗО фигурантов должны будут этапировать в Петербург.

Полина Пучкова