Трамп назвал перемирие с Ираном одолжением Пакистану

США согласились на перемирие с Ираном по просьбе других стран, в том числе Пакистана, который выступал посредником в этом процессе, заявил американский президент Дональд Трамп.

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Я бы не стал его (перемирие.—"Ъ") поддерживать, но мы сделали это в качестве одолжения Пакистану. Они замечательные люди»,— сказал господин Трамп журналистам перед вылетом из Китая в США.

Режим прекращения огня действует между США и Ираном с начала апреля. За время перемирия стороны должны были достичь соглашения, но не пришли к компромиссу ни по одной из версий мирного плана. Один из самых сложных вопросов при урегулировании — иранская ядерная программа. США настаивают на полном демонтаже ядерных объектов в Иране, но власти страны от этого отказываются. Из-за тупика в разрешении конфликта Дональд Трамп рассмотрел вопрос возобновления боевых действий.

