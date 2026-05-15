«Ночь музеев», Татьяна Овсиенко и выставка кукол по произведениям Булгакова

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Татьяну Овсиенко, Гошу Куценко и группу «Шатуны». В музеях — увидеть выставки «Самоцветы Сибири. От месторождения к произведению», «Булгаков: мистика и реальность» и «Чемоданное настроение», а еще посетить «Ночь музеев». В театральных пространствах — посетить читки пьес Николая Коляды, премьеру спектакля «Прокрастинаторы и эскаписты» труппы «Окоем» и благотворительную читку театра «Игра». В кино — увидеть фильмы «Разговор», «Ускользающая красота», «Обсессия» и посмотреть «полочное кино». А лекторы расскажут об истории трип-хопа, моде в эпоху Марии-Антуанетты и самобытности Дэвида Линча. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Зрители на фестивале в атриуме Ельцин-центра

Концерты

В атриуме Ельцин-центра 16 мая в рамках акции «Ночь музеев» пройдет музыкальная программа «Ночной образ жизни». Молодые екатеринбургские коллективы представят жанры экспериментальной музыки, эмбиент-нойза и инди-рока. На сцене выступят: «сон во сне», «Японский кот», арт-группа «Влекторий». Вход свободный.

В галерее «Синара Арт» 16 мая в рамках акции «Ночь музеев» состоится концертная программа «Ноктюрн музейных залов» в исполнении хора «Синара Хор». В программе — песни советской и французской эстрады из репертуара Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Джо Дассена, Эдит Пиаф и Мирей Матье. Стоимость билета — 350 руб.

В студии «Комната 504» 16 мая пройдет акустический квартирник, на котором выступят местные группы. В программе — коллективы «Не для всех», Copper Mount и другие исполнители. Билеты — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 19 мая состоится вечер фортепианной музыки с Егором Кадниковым. В программе — произведения Баха, Бетховена, Прокофьева и Рахманинова. Егор Кадников — лауреат I премии Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко и других престижных конкурсов. Стоимость билета — 700 руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Гоша Куценко

В ресторане «Максимилианс» 20 мая состоится концертная программа «Слова под музыку» с участием Гоши Куценко. В свой день рождения артист объединит на сцене музыку, поэзию и театральный перформанс. Билеты — от 1,5 тыс. до 4 тыс. руб.

В Екатеринбургском доме музыки 20 мая пройдет концерт «Ночная музыка», посвященный тайне ночи в искусстве. В программе — произведения Моцарта, Люлли, Вивальди, Боккерини и современного французского композитора Робера Планеля. Билеты — 700 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Овсиенко в Екатеринбурге

В ресторане «Максимилианс» 21 мая состоится концерт заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко. Певица, дебютировавшая в группе «Мираж», а с 1991 года выступающая сольно, исполнит свои хиты: «Капитан», «Женское счастье», «Колечко», «Дальнобойщик», «За розовым морем», «Школьная пора» и другие. Каждое выступление Овсиенко — это заряд положительных эмоций и встреча с любимыми песнями, обещают организаторы. Билеты — от 1,8 тыс. руб.

В Музее андеграунда 22 мая в 19:00 пройдет весенний концерт группы «Шатуны». Екатеринбургский коллектив с 2016 года экспериментирует на стыке фолка, трип-хопа и альтернативы и создает музыку о смерти и любви под шаманские ритмы и гул баяна. В программе — как известные, так и совершенно новые песни, которые прозвучат в двух отделениях: электронном и акустическом. Билеты — 600 руб.

Фото: София Паникова Презентация выставки «Самоцветы Сибири. От месторождения к произведению» в Центре истории камнерезного дела

Выставки и экскурсии

В Центре истории камнерезного дела с 15 мая по 12 июля работает выставка «Самоцветы Сибири. От месторождения к произведению», посвященная 60-летию предприятия «Байкалкварцсамоцветы». В экспозиции — более 70 уникальных работ камнерезного искусства, созданных мастерами с 1966 года. Посетители увидят лучшие образцы, отражающие развитие сибирской школы, а также редкие минералы Иркутской области и Прибайкалья: чароит, нефрит, офикальцит. Стоимость билета — 200 руб. полный и 100 руб. льготный.

В МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» открылась выставка авторской художественной куклы «Булгаков: мистика и реальность», приуроченная к 135-летию Михаила Булгакова. Куклы изображают персонажей из разных произведений писателя. Вход на выставку по билету в музей.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Посетители на акции "Ночь музеев"

В Екатеринбурге 16 мая пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», в рамках которой музейные пространства представят экскурсии по действующим экспозициям, новые выставки, перфомансы, концерты, кинопоказы и интерактивные занятия. В этом году к акции присоединились более ста музеев в Екатеринбурге. Программы площадок объединены темой «Родное» и посвящены, в том числе, Году уральского рока. В рамках мероприятия некоторые музеи присоединились к Фестивалю маршрутов, на котором представят авторские экскурсии. Вход на часть площадок в «Ночь музеев» бесплатный, на другие — по билетам.

С 16 мая по 1 ноября в Музее истории Екатеринбурга будет работать выставка «Чемоданное настроение». Проект приурочен к юбилейной «Ночи музеев» и расскажет о том, как свердловчане в 1960-х годах начали ездить за рубеж, когда железный занавес в СССР начал давать первые трещины. Посетители увидят уникальные архивные материалы, личные вещи участников поездок, путевки, билеты, карты, фото- и видеоотчеты, сувениры и подарки, а также узнают, чем заполняли чемоданы советские туристы и какие приключения их ждали за границей. Вход — по билету в музей.

Спектакли и перфомансы

В галерее «Синара Арт» 16 мая пройдет перформанс «Видеть, как растут цветы» в рамках акции «Ночь музеев». Авторы предлагают зрителям оказаться в комнате цифровой медитации — пространстве, где внешняя стимуляция и внутренняя тишина не противоречат, а дополняют друг друга, создавая уникальный опыт погружения. Вдохновением для проекта послужили научные исследования о влиянии цвета на психоэмоциональное состояние и дзен-практика сатори — созерцание цветка как способ прямого восприятия реальности. Билеты — 200 руб. (полный), 100 руб. (льготный).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Коляда

В образовательном центре Ельцин-центра 16 мая пройдет вечер театральных читок по пьесам Николая Коляды. Артисты «Коляда-театра» и студенты ЕГТИ представят две знаковые работы драматурга. В пьесе «Канотье» переплетаются темы любви, отношений отцов и детей, жизни и смерти, а в «Игре в фанты» представлена почти детективная история о компании молодых людей, новогоднее развлечение которых приводит к неожиданному повороту. Вход свободный, по регистрации.

На площадке театра «Провинциальные танцы» 17 мая в 18:00 пройдет вечер одноактных спектаклей танцевальной компании «Окоем». В первом отделении покажут постановку «Растворяюсь. растворяюсь», где иронично размышляют о стирании границ между реальностью и иллюзией в современном мире. Во втором отделении — премьера спектакля «Прокрастинаторы и эскаписты», посвященного теме избегания очевидного и столкновения с неизбежным. Билеты — от 800 руб. до 1 тыс. руб.

В книжном магазине «Книги, кофе и др. измерения» 17 мая в 19:30 пройдет благотворительная читка театра «Игра» — «ПИШИПРОПАЛО». Актеры представят рассказы, написанные на онлайн-интенсиве экстремального писательства и вдохновленные муралами фестиваля Stenograffia. Вход от от 300 руб.

Фото: Елена Лапина, Коммерсантъ Спектакль "Упражнения в прекрасном" на сцене театра им. Моссовета

Во Дворце молодежи 20 мая состоится спектакль «Упражнения в прекрасном» — гастрольная комедия Театра им. Моссовета в постановке Виктора Шамирова. В главных ролях — Гоша Куценко, Константин Юшкевич, Александр Яцко. Спектакль иронично рассказывает о закулисной жизни антрепризной труппы, где переплетаются бытовые и творческие конфликты. Билеты — от 2 тыс. до 8 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 16 мая пройдет специальная программа в рамках цикла «Полочное кино». Зрители увидят три легендарные картины, которые долгие годы были недоступны широкой аудитории. В программе: «Долгие проводы» Киры Муратовой — пронзительная история о сложных отношениях матери и взрослеющего сына; «Агония» Элема Климова, который показывает, как на фоне краха самодержавия и предчувствия революции разворачивается драма вокруг фигуры Григория Распутина; и «Одинокий голос человека» Александра Сокурова — фильм о молодом красноармейце, который после Гражданской войны ищет себя и свое счастье в любви. Вход на все показы бесплатный, по регистрации.

В Доме кино 17 мая покажут фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор». Специалист по прослушке записывает разговор пары на многолюдной площади, и очищая его от шумов, осознает, что становится соучастником подготовки к преступлению. Рабочая задача постепенно превращается для него в моральную дилемму. Билеты — 550 руб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Зрители в кинозале

В кинозале Ельцин-центра 17 мая состоится премьерный показ фильма «Пока небо смотрит» и обсуждение с продюсером и актрисой Любовью Аксеновой. Картина режиссера Романа Михайлова рассказывает о группе андерграундных танцоров, которые мечтают о признании, но не хотят предавать себя. Им выпадает шанс поучаствовать в большом проекте, и каждому предстоит ответить на вопрос: ради чего они танцуют — ради популярности или по зову сердца? Стоимость билета — 600 руб.

В Доме кино 18 мая покажут фильм «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи. Показ приурочен к 30-летию его выхода. Героиня после смерти матери отправляется на виллу в Тоскане, и там, в кругу художников, писателей и друзей семьи, ей предстоит узнать о тайнах прошлого и попытаться найти свою идентичность. Билеты — 400 руб.

С 21 мая в кинозале Ельцин-центра пройдут показы фильма ужасов «Обсессия». Это история о безнадежном романтике, который с помощью волшебной палочки добивается любви девушки, но вскоре его счастье превращается в кошмар — ведь ее чувства становятся пугающими и превращаются в одержимость. Показы — на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — от 350 до 400 руб.

Лекции

В лектории книжного магазина «Книги, кофе и др. измерения» (Верхняя Пышма) 17 мая состоится лекция «Мария-Антуанетта — королева моды: от Вены до гильотины». Исследователь моды и преподаватель исторического факультета МГУ Маргарита Абазьева расскажет, как австрийская принцесса стала первой иконой стиля во Франции, почему ее образ продолжает влиять на моду и как любовь к роскоши стала для нее и погибелью, и залогом бессмертия. Стоимость билета — 500 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Посетители в Музее андеграунда

В Музее андеграунда 20 мая состоится лекция культуролога и музыковеда Тимофея Чаплюка «Трип-хоп: музыка потусторонних миров». Лектор расскажет, как в 1990-х годах Бристоль стал центром нового музыкального направления, почему трип-хоп приобрел популярность и как его влияние ощущается до сих пор. Стоимость билета — 500 руб. полный и 250 руб. льготный.

В Библиотечном центре «Екатеринбург» 20 мая пройдет лекция киноведа Таси Филиной «Мое полено превращается в золото». Исследователь киноязыка и семиотики, специально приехавшая из Омска, расскажет о самобытности Дэвида Линча, его знаках, символах и гипнотических кинополотнах — от «Головы-ластика» до «Внутренней империи». Лекция соединяет киноведческий анализ и семиотику с интервью и биографическими фактами, а академический подход с интуицией и чувственным восприятием искусства. Стоимость билета — 800 руб., парный — 1500 руб.

Подготовила Анна Капустина