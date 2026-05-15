В Таганроге власти попросили горожан не трогать обломки сбитых БПЛА

Глава Таганрога Светлана Камбулова напомнила жителям Таганрога, что при обнаружении обломков сбитого БАЛА нельзя их трогать. Об этом она написала в своих соцсетях.

«В случае обнаружения фрагментов БПЛА прошу не паниковать. Прошу проявлять осторожность и сохранять спокойствие!»,— отметила госпожа Камбулова.

Она также отметила, что ни в коем случае нельзя прикасаться к обломкам. В первую очередь следует отойти от опасной находки на безопасное расстояние, а затем незамедлительно сообщить в экстренные службы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь на 15 мая Таганрог и еще 11 районов области были атакованы более 40 БПЛА.

Наталья Белоштейн