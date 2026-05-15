Грузооборот порта Ростов-на-Дону снизился на 19,9%

В январе-апреле 2026 года грузооборот порта Ростов-на-Дону составил 3,2 млн т, что на 19,9% ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «Морцентр».

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Снижение грузооборота отмечено практически во всех портах Азово-Черноморского бассейна. За отчетный период объем перевалки составил 83,1 млн тонн (-0,7%), из них объем сухих грузов составил 40,7 млн т (+17,9%), наливных грузов — 42,4 млн т (-13,8%).

В частности, грузооборот порта Новороссийск составил 51 млн т (-4%), Туапсе — 5,9 млн тонн (-15%), Кавказ — 3,8 млн тонн (-10,8%), Ростов-на-Дону — 3,2 млн тонн (-19,9%). Увеличение показателя продемонстрировал лишь порт Тамань — 13,6 млн т (+40,6%).

В целом по России грузооборот морских портов в январе–апреле 2026 года составил 288,6 млн тонн, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом контейнерооборот снизился на 1% — до 1,8 млн TEU.

Наталья Белоштейн