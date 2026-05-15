Промышленность в трех регионах Черноземья упала в первом квартале 2026 года

За январь–март 2026 года индекс промышленного производства (ИПП, характеризует отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) в трех регионах Черноземья показал отрицательную динамику относительно аналогичного периода 2025-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными органами Росстата.

Наибольший спад промышленного производства зафиксирован в Белгородской области — на 5%. Также отрицательная динамика наблюдается в Орловской и Воронежской областях, где темпы производства уменьшились на 1,1% и 0,8% соответственно.

В то же время в Курской, Липецкой и Тамбовской областях за три месяца 2026-го зафиксирована положительная динамика ИПП. За январь–март показатель увеличился на 4,4%, 4,7% и 8,2% соответственно.

Мария Свиридова