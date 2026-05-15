ВЦИОМ и ФОМ после недельного перерыва опубликовали партийные рейтинги

Ведущие социологические службы России 14 мая опубликовали результаты еженедельных замеров партийных рейтингов, которые на прошлой неделе не публиковались из-за майских праздников.

По данным ВЦИОМа, за это время уровень поддержки «Единой России» (ЕР) вырос с 27,7% до 31,2% (+3,5 процентного пункта, п. п.), КПРФ — с 10,9% до 11,9% (+1 п. п.), а ЛДПР — с 10,1% до 11,6% (+1,5 п. п.). Рейтинг «Новых людей» (НЛ) сократился с 13,4% до 9,1% (–4,3 п. п.), а результат «Справедливой России» (СР) опустился ниже проходного барьера в Госдуму — с 5,4% до 4,2% (–1,2 п. п.).

Данные ФОМ демонстрируют меньшую волатильность. Рейтинг ЕР за это время вырос с 37% до 39% (+2 п. п.), ЛДПР — с 10% до 11% (+1 п. п.), а СР — с 3% до 4% (+1%). Результат КПРФ сократился с 9% до 8% (–1 п. п.), а НЛ остался неизменным — 6%.

В мае ВЦИОМ перешел от телефонного к комбинированному методу исследования политических предпочтений россиян. Теперь результаты опросов состоят из телефонных интервью и маршрутной выборки в соотношении 50/50.

