Поквартирники против телефонников

Аналитический центр ВЦИОМ перешел к комбинированному методу исследования политических предпочтений россиян. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований 14 мая заявил представитель центра Михаил Мамонов, пояснив, что телефонные и поквартирные опросы имеют «существенную специфику» именно в связи с разницей метода сбора данных. Тем не менее информация о партийных рейтингах, собранная социологами, всегда актуальна и точна, да и в целом не претендует на то, чтобы выступать в качестве прогноза итогов будущего голосования, рассудили участники мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Обобщенный вывод участников круглого стола предвосхитил его модератор, политолог Павел Данилин: «От методологии зависит все, включая результат». Он подчеркнул, что электоральный рейтинг — это «не приговор» и «не прогноз», а аналитика, необходимая для построения профессиональных прогнозов и оценки конфигурации партийного поля.

Социологи этот тезис дружно поддержали. Но Михаил Мамонов счел важным подчеркнуть, что, хотя исследования могут проводиться разными методами, в разные сроки и с разными выборками, их общим критерием остается «выверенность и методологическая обоснованность процесса сбора данных». Наблюдения экспертов ВЦИОМа, по его словам, демонстрируют существенную специфику каждого метода, обусловленную разницей «коммуникационных ситуаций».

В ходе телефонных опросов социологи «не добирают» возрастных респондентов, которые опасаются мошенников, а в поквартирных опросах «не добирается средний класс и молодежь».

В части «телефонников» также обострились проблемы качества связи и маркировки звонков, поэтому при замере политических показателей ВЦИОМ решил перейти к комбинированным опросам.

«Мы комбинируем данные и пытаемся компенсировать специфику разных методов за счет вариативности каналов коммуникации»,— пояснил господин Мамонов, добавив, что результаты первой волны исследования по усовершенствованной методике «близки к тем, что есть». Хотя разница в электоральных рейтингах все-таки ощутима, заметил “Ъ”: к примеру, «Единая Россия» (ЕР) получила 31,2% (против 27,7% в апреле, когда использовался только телефонный опрос), а «Новые люди» — 9,1% (против 13,4%).

Представитель фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова признала, что в поквартирных опросах (традиционный метод исследования для ФОМ) действительно происходит «социально-психологическое смещение» относительно «телефонника».

«Это было видно и по нашим рейтингам: ЕР повыше (39% в последнем опросе ФОМ.— “Ъ”), а "Новые люди" пониже (6%.— “Ъ”)»,— заметила она. Двери социологам чаще открывают женщины и мужчины с детьми, «оседлая и спокойная молодежь», а также пенсионеры, «кто не вышел гулять с палками», перечислила госпожа Паутова. Отличается, согласилась она, и сам процесс: «Одно дело, когда нас по телефону спрашивают, доверяете ли вы Владимиру Владимировичу Путину, а другое — когда происходит живое человеческое общение».

По словам директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, для предельно исчерпывающей экспертизы следовало бы пригласить психологов, которые пояснили бы точно, «как действует перенос и контрперенос в ситуации телефонного взаимодействия и в ситуации личной встречи».

По мнению эксперта, телефонный разговор — скорее «канализация эмоций», тогда как личное собеседование — «это более ответственно».

Этот тезис иллюстрирует и разница в числе затруднившихся с ответом у ВЦИОМа и ФОМ, заметил господин Потуремский: «У ФОМа их больше: сказать в глаза "не буду я голосовать за вашу партию" труднее, а в телефон ответить наотмашь — это другая ответственность».

Поэтому комбинаторика действительно ведет «к большой точности и большему разнообразию», рассудил социолог. В то же время расчет рейтинга отнюдь не равен электоральному прогнозу, подчеркнул он: «Прогноз — это высшее кунг-фу в социологии, мы никогда не расскажем, какими прогностическими методами мы пользуемся, чтобы получить прогноз». Да и спрашивать гражданина о том, какой холодильник тот намерен приобрести, следует на пороге магазина бытовой техники, попутно убедившись, что человек пришел именно за холодильником, провел аналогию Виктор Потуремский.

Григорий Лейба