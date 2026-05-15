После массового заражения инфекцией в красноярском кадетском корпусе возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после массового заболевания кишечной инфекцией в кадетском корпусе имени А. Лебедева в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным Роспотребнадзора по Красноярскому краю, подозрение на кишечную инфекцию выявили у 33 учащихся кадетского корпуса. Одного из них, уточнял региональный минздрав, госпитализировали. Заболевание в основном протекает в легкой и средней степени тяжести.

Кадетский корпус перевели на дистанционный режим работы. Сейчас специалисты изучают продукты и обследуют сотрудников, которые участвовали в приготовлении пищи для учащихся.