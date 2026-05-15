Зацепер прокатился на «Ласточке» от Дзержинска до Нижнего Новгорода

В Нижегородской области установили двух подростков, которые на вокзале в Дзержинске зацепились за скоростной поезд «Ласточка», следовавший из Иванова. Как сообщили в Нижегородском линейном управлении МВД России на транспорте, один из них сразу упал, а второй смог доехать до Нижнего Новгорода.

С подростками 13 и 14 лет и их родителями провели профилактические беседы, на родителей также составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Ответственность по этой статье предусматривает наказание от предупреждения до штрафа в размере 2 тыс. руб.

Всего с начала 2026 года нижегородская транспортная полиция выявила 16 зацеперов. В ведомстве напоминают, что зацепинг смертельно опасен.

Как писал «Ъ-Приволжье», еще одного несовершеннолетнего зацепера недавно выявили в нижегородском метро.

Галина Шамберина