Полиция нашла 13-летнего зацепера в Нижнем Новгороде

Полицейские в Нижнем Новгороде установили личность зацепера, который попал на видео на станции метро Канавинская. Им оказался 13-летний подросток, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вместе с законными представителями он прибыл в отдел по делам несовершеннолетних для профилактической работы.

На одного из законных представителей подростка составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Наказание по этой статье — от предупреждения до штрафа в размере 2 тыс. руб.

Галина Шамберина