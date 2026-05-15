UEFA присудил техническое поражение сборной Латвии за бойкот матча с белорусами

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) присудил сборной Латвии техническое поражение за отказ провести отборочный матч на юниорский чемпионат Европы 2027 года (до 19 лет) против команды Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча должна была состояться 15 мая, однако в Латвийской федерации футбола сообщили о бойкоте матча. Сборной было засчитано поражение со счетом 0:3.

В группе с латвийцами и белорусами также выступают сборные Словакии и Сан-Марино. После первого тура кругового турнира белорусы занимают первое место в квартете. Мини-турнир для команды завершится 21 мая.

Арнольд Кабанов