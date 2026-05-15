В Ростовской области обустроили 230 общественных пространств за пять лет

На Дону за последние пять лет по программе «Формирование комфортной городской среды» обустроили 230 общественных пространств. В этом году на всероссийское голосование выставлены 124 объекта из всех муниципальных районов области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За последние пять лет в голосовании по выбору общественных территорий приняли участие свыше 2,5 млн жителей Дона. В 2026 году жители получают поддержку от более чем 5 тыс. волонтеров, которые помогают им принять участие в голосовании за территории, которые будут благоустроены в 2027 году.

Сейчас в Ростовской области функционируют 335 волонтерских информационных пунктов. Добровольцы помогли собрать уже свыше 123 тыс. голосов за проекты благоустройства. С начала голосования в нем поучаствовало 272,5 тыс. жителей региона.

Голосование за объекты благоустройства продолжится до 12 июня. Принять в нем участие может каждый житель Ростовской области старше 14 лет.

