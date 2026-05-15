The Times: Дэвид Бекхем стал первым британским спортсменом-миллиардером

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхем стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает The Times.

Фото: Chris Arjoon / AP

По данным газеты, состояние Дэвида Бекхема и его супруги, дизайнера Виктории Бекхем достигло 1,185 млрд фунтов. Год назад этот показатель был равен 500 млн фунтов. The Times связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхема в клубе Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси. Стоимость пакета акций Бекхема оценивается примерно в 300 млн фунтов.

Дэвиду Бекхему 51 год. За национальную сборную он провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. Также футболист играл за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. В 2003 году Бекхем стал офицером ордена Британской империи за спортивные заслуги, а в 2025 году он получил рыцарский титул от короля Карла III.

Таисия Орлова

Фотогалерея

«Я стал футболистом сразу, как только родился»

Дэвид Бэкхэм родился в Лейтонстоуне 2 мая 1975 года. Его первым футбольным клубом стал «Лэйтон», где он играл пару лет, а после перешел в футбольную школу «Тоттенхема», которую с успехом и закончил.

Фото: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images/Fotobank

Отец будущего футболиста Дэвид Эдвард Алан «Тед» Бекхэм был монтажником кухонь, а мать — Сандра Джоржина Уэст — парикмахером. Родители Дэвида Бэкхема были болельщиками «Манчестер Юнайтед» и ездили на «Олд Траффорд» из Лондона на домашние матчи «Юнайтед». Юный спортсмен подписал школьный контракт с футбольной академией «Манчестер Юнайтед», когда ему было 14 лет

Фото: Reuters

В 1999 году Дэвид Бэкхем женился на певице и участнице музыкальной группы Spice Girls Виктории Адамс (на фото). В настоящее время пара воспитывает четверых детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочку Харпер

Фото: Reuters

8 июля 1991 года Дэвид Бэкхем подписал контракт с одним из лучших английских клубов —«Манчестер Юнайтед» сначала как стажер, а спустя полтора года, 23 января 1993 года с ним был заключен профессиональный контракт. Первый матч за «Манчестер Юнайтед» Бекхэм провел 23 сентября 1992 года

Фото: Reuters

Дэвид Бекхэм активно рекламирует одежду, в 2012 году он подписал контракт с молодежным брендом H&amp;M. Также спортсмен выпускает собственную парфюмерию и линию одежды

Фото: Reuters

В 2002 году королева Великобритании Елизавета Вторая вручила футболисту Дэвиду Бэкхему Орден Британской Империи. Впоследствии спортсмен был официально приглашен на свадьбу британского принца Уильяма и Кейт Мидлтон, состоявшуюся 29 апреля 2011 года

Фото: Reuters

В 2002 году Дэвид Бэкхем был продан мадридскому «Реалу» за €35 млн. В составе испанского клуба футболист стал чемпионом Испании (2006-2007), обладателем Суперкубка страны (2003)

Фото: Reuters

В 2007 году из-за разногласий с руководством «Реала» Дэвид Бэкхем перешел играть в малоизвестный американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

31 января 2013 года Бекхэм подписал пятимесячный контракт с «Пари Сен-Жермен. Футболист заявил, что будет переводить свою зарплату местной детской благотворительной организации. В составе этой команды спортсмен стал чемпионом Франции и стал первым англичанином, который выиграл чемпионаты четырех стран — Англии, Испании, США и Франции

Фото: Reuters

Дэвид Бекхэм страдает синдромом навязчивого состояния, симптомы которого заключаются в патологическом стремлении расставлять все вещи строго в симметричном порядке. В противном случае спортсмен испытывает сильную физическую боль

Фото: Reuters

В 2009 году Бекхэм на правах аренды перешел в итальянский «Милан». Удачный дебют в итальянской команде стоил спортсмену пропуска более половины сезона в клубе «Гэлакси». Это резко ухудшило отношение болельщиков к нему. 1 декабря 2012 года Дэвид Бекхэм сыграл свой последний матч за «Гэлакси»

Фото: AP / Alastair Grant

«Я думаю, пришло время завершить карьеру и выступление на таком высоком уровне. Я хочу поблагодарить всех моих одноклубников, партнеров и великих наставников, которые многому меня научили. Также спешу поблагодарить болельщиков, которые постоянно поддерживали меня и придавали сил к новым достижениям» 16 мая 2013 года Дэвид Бэкхем объявил о завершении карьеры футболиста

Фото: AP / Jae C. Hong

Пара Дэвида и Виктории Бэкхемов уже много лет является одним из самых популярных союзов в мире шоу-бизнеса

Фото: AP

У Дэвида Бэкхема около 20 татуировок. Это, в том числе, имена его детей, портрет жены Виктории, крылатый крест на шее. Недавно футболист набил на левой руке слово «Love», в переводе означающее — любовь и ласточка

Фото: AP / Jason DeCrow

На матче теннисного турнира Уимблдон в Великобритании, 2016 год

Фото: Toby Melville / Reuters

С сыном Ромео на матче теннисного турнира Aegon в Лондоне, 2017 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

На благотворительном мероприятии AIA Insurance в Джакарте, 2018 год

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

С женой Викторией Бекхэм, музыкантом Элтоном Джоном (слева) и режиссером Дэвидом Фернишем (второй слева) на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре (Великобритания), 2018 год

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

На благотворительном матче между легендами футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов, 2019 год

Фото: Andrew Yates / Reuters

Дэвид Бэкхэм родился в Лейтонстоуне 2 мая 1975 года. Его первым футбольным клубом стал «Лэйтон», где он играл пару лет, а после перешел в футбольную школу «Тоттенхема», которую с успехом и закончил.

Фото: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images/Fotobank

Отец будущего футболиста Дэвид Эдвард Алан «Тед» Бекхэм был монтажником кухонь, а мать — Сандра Джоржина Уэст — парикмахером. Родители Дэвида Бэкхема были болельщиками «Манчестер Юнайтед» и ездили на «Олд Траффорд» из Лондона на домашние матчи «Юнайтед». Юный спортсмен подписал школьный контракт с футбольной академией «Манчестер Юнайтед», когда ему было 14 лет

Фото: Reuters

В 1999 году Дэвид Бэкхем женился на певице и участнице музыкальной группы Spice Girls Виктории Адамс (на фото). В настоящее время пара воспитывает четверых детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочку Харпер

Фото: Reuters

8 июля 1991 года Дэвид Бэкхем подписал контракт с одним из лучших английских клубов —«Манчестер Юнайтед» сначала как стажер, а спустя полтора года, 23 января 1993 года с ним был заключен профессиональный контракт. Первый матч за «Манчестер Юнайтед» Бекхэм провел 23 сентября 1992 года

Фото: Reuters

Дэвид Бекхэм активно рекламирует одежду, в 2012 году он подписал контракт с молодежным брендом H&M. Также спортсмен выпускает собственную парфюмерию и линию одежды

Фото: Reuters

В 2002 году королева Великобритании Елизавета Вторая вручила футболисту Дэвиду Бэкхему Орден Британской Империи. Впоследствии спортсмен был официально приглашен на свадьбу британского принца Уильяма и Кейт Мидлтон, состоявшуюся 29 апреля 2011 года

Фото: Reuters

В 2002 году Дэвид Бэкхем был продан мадридскому «Реалу» за €35 млн. В составе испанского клуба футболист стал чемпионом Испании (2006-2007), обладателем Суперкубка страны (2003)

Фото: Reuters

В 2007 году из-за разногласий с руководством «Реала» Дэвид Бэкхем перешел играть в малоизвестный американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

31 января 2013 года Бекхэм подписал пятимесячный контракт с «Пари Сен-Жермен. Футболист заявил, что будет переводить свою зарплату местной детской благотворительной организации. В составе этой команды спортсмен стал чемпионом Франции и стал первым англичанином, который выиграл чемпионаты четырех стран — Англии, Испании, США и Франции

Фото: Reuters

Дэвид Бекхэм страдает синдромом навязчивого состояния, симптомы которого заключаются в патологическом стремлении расставлять все вещи строго в симметричном порядке. В противном случае спортсмен испытывает сильную физическую боль

Фото: Reuters

В 2009 году Бекхэм на правах аренды перешел в итальянский «Милан». Удачный дебют в итальянской команде стоил спортсмену пропуска более половины сезона в клубе «Гэлакси». Это резко ухудшило отношение болельщиков к нему. 1 декабря 2012 года Дэвид Бекхэм сыграл свой последний матч за «Гэлакси»

Фото: AP / Alastair Grant

«Я думаю, пришло время завершить карьеру и выступление на таком высоком уровне. Я хочу поблагодарить всех моих одноклубников, партнеров и великих наставников, которые многому меня научили. Также спешу поблагодарить болельщиков, которые постоянно поддерживали меня и придавали сил к новым достижениям»
Фото: AP / Jae C. Hong

Пара Дэвида и Виктории Бэкхемов уже много лет является одним из самых популярных союзов в мире шоу-бизнеса

Фото: AP

У Дэвида Бэкхема около 20 татуировок. Это, в том числе, имена его детей, портрет жены Виктории, крылатый крест на шее. Недавно футболист набил на левой руке слово «Love», в переводе означающее — любовь и ласточка

Фото: AP / Jason DeCrow

На матче теннисного турнира Уимблдон в Великобритании, 2016 год

Фото: Toby Melville / Reuters

С сыном Ромео на матче теннисного турнира Aegon в Лондоне, 2017 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

На благотворительном мероприятии AIA Insurance в Джакарте, 2018 год

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

С женой Викторией Бекхэм, музыкантом Элтоном Джоном (слева) и режиссером Дэвидом Фернишем (второй слева) на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре (Великобритания), 2018 год

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

На благотворительном матче между легендами футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов, 2019 год

Фото: Andrew Yates / Reuters

