The Times: Дэвид Бекхем стал первым британским спортсменом-миллиардером

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхем стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, состояние Дэвида Бекхема и его супруги, дизайнера Виктории Бекхем достигло 1,185 млрд фунтов. Год назад этот показатель был равен 500 млн фунтов. The Times связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхема в клубе Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси. Стоимость пакета акций Бекхема оценивается примерно в 300 млн фунтов.

Дэвиду Бекхему 51 год. За национальную сборную он провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. Также футболист играл за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. В 2003 году Бекхем стал офицером ордена Британской империи за спортивные заслуги, а в 2025 году он получил рыцарский титул от короля Карла III.

Таисия Орлова