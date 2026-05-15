Акции Boeing упали после объявления Трампа о сделке с Китаем

Котировки Boeing упали на 5% после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Китай приобретет у американской аэрокосмической корпорации 200 самолетов. Как пишет Reuters, размер сделки оказался гораздо меньше, чем ожидали аналитики и инвесторы.

Ранее источники на рынке сообщали, что в ходе переговоров обсуждалась закупка 500 самолетов. По их словам, речь шла о самолетах Boeing 737 MAX. На ожидания инвесторов также повлияло апрельское заявление главы Boeing Келли Ортберга. «Как вы знаете, в ближайшее время состоится важная встреча с участием Трампа и Си. Я абсолютно уверен, что, если на государственном уровне будет достигнуто соглашение, в него войдут заказы на самолеты. Я не буду называть вам количество самолетов, но это большое число»,— сообщил господин Ортберг.

В последний раз Китай закупал самолеты американского производства в 2017 году — после визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США находился в Китае с официальным визитом с 13 по 15 мая. В состав правительственной делегации США также вошли 16 руководителей крупнейших американских компаний.

Елизавета Труфанова