В Стерлитамаке проверяют информацию о травме подростка на аттракционе
Прокуратура Стерлитамака проверяет информацию о травмировании 12-летнего подростка во время катания на карусели «Вальс-ракушка» в парке имени Юрия Гагарина.
Несчастный случай произошел 10 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Школьника госпитализировали с множественными травмами, ему оказывают необходимую помощь.
Надзорное ведомство с участием специалистов уполномоченных ведомств проверит техническое состояние аттракциона и исполнение требований техники безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.
Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.