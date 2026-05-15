В Стерлитамаке проверяют информацию о травме подростка на аттракционе

Прокуратура Стерлитамака проверяет информацию о травмировании 12-летнего подростка во время катания на карусели «Вальс-ракушка» в парке имени Юрия Гагарина.

Несчастный случай произошел 10 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Школьника госпитализировали с множественными травмами, ему оказывают необходимую помощь.

Надзорное ведомство с участием специалистов уполномоченных ведомств проверит техническое состояние аттракциона и исполнение требований техники безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.

