Экс-мэра Керчи приговорили к пяти с половиной годам колонии

Суд приговорил бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова к пяти годам и шести месяцам колонии по обвинению в превышении должностных полномочий. Кроме того, ему запретили занимать должности в органах местного самоуправления на срок три года. Об этом «Ъ» сообщили в Керченском городском суде. Брусакова арестовали летом 2025 года. Незадолго до задержания он подал в отставку с поста мэра Керчи. Ему были предъявлены обвинения по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Согласно материалам дела, фигурант, занимая должность мэра, способствовал совершению незаконной продажи земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. м на центральной набережной местному депутату и главе строительной фирмы Александру Савченко за 20% от кадастровой стоимости — 340 тыс. руб. при фактической цене не менее 4,5 млн руб. Также он обвинялся в незаконном строительстве торгового центра на территории Приморского сквера и выдаче незаконных разрешений для строительства двух АЗС.

По аналогичной статье был вынесен приговор еще одному фигуранту дела — бывшему начальнику департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи Наталье Михалевской. Ей суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и лишил ее на три года права занимать должности в органах местного самоуправления.

На прошлой неделе преемник Святослава Брусакова Олег Каторгин написал заявление об отставке по собственному желанию с поста главы администрации Керчи.

Александр Дремлюгин, Симферополь