Глава района Башкирии обсудил местные проблемы с блогером Тайфуном Курултаевичем

Глава администрации Аскинского района Динис Юсупов встретился с блогером-сатириком Фиданом Кильмухаметовым и обсудил с ним проблемы муниципалитета.

Фото: Идэль Гумеров Блогер Тайфун Курултаевич (слева) известен острой критикой муниципальных и региональных властей

Бывший журналист Фидан Кильмухаметов известен под творческим псевдонимом Тайфун Курултаевич. Он позиционирует себя как лидер партии «Халык знает» («Народ знает» в переводе с башкирского). Большинство его публикаций в соцсетях посвящены проблемам дорожной и жилищно-коммунальной сферы городов и районов Башкирии и содержат критику деятельности чиновников. В апреле глава Иглинского района Гюзель Насырова назвала провокацией ролик сатирика о реконструкции парка в Иглино.

Поездку в Аскинский район Тайфун Курултаевич анонсировал 13 мая. В своем Telegram-канале он опубликовал ролики со встречи с главой муниципалитета. Блогер обсудил с господином Юсуповым проблемы газификации деревни Старокочкильдино, взаимодействия с населением, восстановления водонапорной башни в деревне Куяштыр.

Кроме того, на встрече подняли тему восстановления дороги Аскино — Старобалтачево, поврежденной во время строительства трассы М-12. По словам Диниса Юсупова, дорога находится на содержании Управления дорожного хозяйства Башкирии, начало ремонта ожидается ближайшим летом. Работы продлятся около двух лет.

