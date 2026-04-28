Глава Иглинского района назвала провокацией ролик Тайфуна Курултаевича о парке

Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова назвала провокацией опубликованный в соцсетях ролик, в котором критикуется реконструкция местного парка имени Елены Иглиной. Также она призвала население голосовать за его благоустройство в отборе объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Тайфун Курултаевич (посередине) усомнился в реконструкции парка в центре Иглино

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

26 апреля короткое видео о состоянии парка опубликовал Telegram-канал «Халык знает», который ведет бывший журналист, блогер-сатирик Фидан Кильмухаметов, известный под псевдонимом Тайфун Курултаевич. «Поставили сцену, вырубили деревья — и все на этом. Вот вам и реконструкция», — так подписан ролик, на котором автор стоит на фоне пней вырубленных деревьев в парке в центре Иглино.

Госпожа Насырова заявила, что реконструкция парка еще не закончилась. «В интернете некий персонаж (имя не будем упоминать) выложил видео о нашем парке, в котором его критикует. Понимаем, что у людей могут быть разные мнения. Но когда не вникают в ситуацию и показывают только часть картины — это, к сожалению, вводит в заблуждение и только разобщает нас», — прокомментировала чиновница на странице во «ВКонтакте» (пост опубликован накануне вечером).

По ее словам, администрация сельсовета вырубила больные деревья из-за их аварийности. В будущем в парке должны появиться спортивная площадка, скейт-площадка и детская игровая зона.

По данным сайта госзакупок, в прошлом году администрация Иглинского сельсовета заключила с ООО «Рефстройпроект» контракт на благоустройство парка имени Елены Иглиной стоимостью более 30,6 млн руб. Подрядчик отреставрировал памятник, обустроил пешеходные дорожки, установил сцену, скамейки и урны. Полная стоимость реконструкции пространства оценивается в 150 млн руб.

Идэль Гумеров