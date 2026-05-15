Бывший губернатор Белгородской области Гладков получил орден Александра Невского

Указом президента Владимира Путина экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Александра Невского. Об этом сообщает областное издание «Мир Белогорья».

О награждении господина Гладкова, который 13 мая покинул пост главы региона, стало известно во время представления нового врио губернатора Александра Шуваева. В ходе церемонии заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин выразил уверенность, что врио обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели. Сам господин Шуваев назвал своими главными задачами развитие экономики и обеспечение безопасности жителей.

Накануне орденом Александра Невского был награжден экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз, который покинул пост вместе с господином Гладковым. Вместо него врио губернатора назначен Егор Ковальчук. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет претензий в адрес бывших губернаторов. Господин Богомаз после отставки получил мандат депутата Госдумы.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года. Врио губернатора региона Александр Шуваев является Героем России и участником специальной военной операции. Он прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с января 2026 года работал замгубернатора Иркутской области.

Сергей Толмачев, Воронеж