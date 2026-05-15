В Липецке криминальному авторитету и десятерым «смотрящим» дали от 3 до 12 лет

Липецкий облсуд вынес обвинительные приговоры 12 заключенным елецкой колонии. Их признали виновными в организации деятельности экстремистской организации и финансировании движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России). Также один из фигурантов получил наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Им назначены сроки от 3 до 12 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Криминального авторитета» осудили по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств для ее финансирования). Ему назначили 12 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб. Первый год он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Подсудимому, который помогал ему формировать «общак», назначили шесть лет колонии особого режима с ограничением свободы на 10 месяцев по второй и третьей статьям. Остальные заключенные выполняли роль «смотрящих» за отрядами — по ч.1 ст. 282. 2 УК РФ они получили сроки от трех до пяти лет в колонии строгого или особого режима с аналогичным ограничением свободы.

Преступления были выявлены липецким УФСБ. Как установил суд, 42-летний заключенный исправительной колонии №3 в Ельце получил статус «положенца». «Занимая высшее положение в преступной иерархии на подконтрольной ему территории, пропагандировал так называемые "воровские идеи", сплачивал под ними лиц криминальной направленности, продолжал пропаганду криминальной субкультуры, отбывал наказание, не соблюдая правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»,— рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что криминальный авторитет вместе с сообщниками формировал «общак», за счет которого финансировалась указанная экстремистская организация.

В конце апреля Первый кассационный суд общей юрисдикции направил в Московский облсуд дело известного белгородского предпринимателя Владимира Тебекина. Ему вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС (ст. 210.1, 210, 172, 159 УК РФ, максимальная санкция — 20 лет лишения свободы).

