«Россети Тюмень» выявили почти 3 тысячи незаконных подвесов ВОЛС в Тюменской области

С начала 2026 года специалисты «Россети Тюмень» выявили более 2900 незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) в Тюменской области. Компаниям-собственникам оборудования направлены требования ликвидировать допущенные нарушения.



Энергетики напоминают, что самоуправство провайдеров является существенным фактором риска, поскольку неучтенная нагрузка на ЛЭП может оказаться критической, особенно при шквалистом ветре и снегопаде, а сам кабель значительно затрудняет выполнение ремонтных и аварийно-восстановительных работ на энергообъекте. Помимо этого, несогласованные и противозаконные работы на линиях электропередачи нередко приводят к повреждениям энергооборудования и являются потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей.

Для пресечения неправомерной деятельности телеком-операторов «Россети Тюмень» регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление фактов подвеса ВОЛС на ЛЭП без заключения соответствующих договоров. С начала текущего года специалисты обследовали свыше 369 тысяч опор линий электропередачи в регионе.

Сообщить о фактах несогласованного монтажа линий связи на объектах электросетевого комплекса можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (бесплатно, круглосуточно, анонимность гарантируется).

