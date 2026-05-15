Ижевск вошел в число бюджетных направлений в РФ по итогам майских праздников

Столица Удмуртии возглавила рейтинг бюджетных туристических направлений в России в майские праздники при средней стоимости одной ночи в 3,7 тыс. руб. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на сервис «Островок».

В тройку «дешевых» направлений в стране вошли Пенза и Иркутск — 3,8 и 3,9 тыс. руб. за ночь. Самым «дорогим» направлением оказалась Суздаль, где показатель составил 12,1 тыс. руб.

Другие данные приводит система Bronevik.com. Самым бюджетными направленими на майские праздники они назвали Майкоп, где стоимость одной ночи составила 2,5 тыс. руб. Далее идут Адлер и Ставрополь — 3,4 и 3,5 тыс. руб.

Напомним, турпоток в Удмуртию в прошлом году составил 1,9 млн человек. Число иностранных гостей увеличилось в четыре раза, до 90 тыс. персон. 25 тыс. из них— граждане Китая.