В Удмуртии создадут три туристических маршрута для Китайских туристов

Три туристических маршрута разработают в Удмуртии по запросу китайских туроператоров. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил на встрече с представителем МИД России Марией Захаровой.

«Мы рады туристам — как раз сейчас формируем три маршрута по запросу китайских туроператоров. Из 90 тысяч иностранцев в прошлом году — 25 тыс. приехали в республику из Китая»,— сказал господин Бречалов.

По словам Александра Бречалова, сейчас в вузах республики обучаются 1,5 тыс. иностранцев. Почти 3 тыс. жителей Латинской Америки, добавил он, выучили русский язык в онлайн-формате через Глазовский инженерно-педагогический университет (ГИПУ) в 2025 году.

Глава республики выразил благодарность госпоже Захаровой за помощь в организации пресс-тура для журналистов из других стран, который прошел в Удмуртии в 2025 году при участии департамента информации и печати МИДа России. «У нас побывали СМИ из Белоруссии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Казахстана, Китая и Пакистана»,— сказал он.

Мария Захарова подчеркнула, что Удмуртия уникальным образом сочетает оборонно-промышленный комплекс с гуманитарными проектами. «Концерн “Калашников”, “Зала Аэро”, “Суперкам”, Ижевский электромеханический завод Купол, Воткинский завод — эти названия знает весь мир,— добавил господин Бречалов.— Но жители Удмуртии – миролюбивый и трудолюбивый народ. В мире нас знают еще и как надежных партнеров. Почти 30% нашего экспорта — продукция машиностроения».

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 апреля провела выездной брифинг в Ижевске. По ее словам, внешнеторговый оборот Удмуртии за девять месяцев 2025 года увеличился на 12,6%, до $576,2 млн. Основные экспортные поставки осуществляются в Казахстан (28,2%), Белоруссию (20,6%), Турцию (15,2%). В торговых позициях преобладают машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, древесина, продовольствие.