Здание администрации Екатеринбурга отремонтируют после обрушения фасада

На фасаде здания администрации Екатеринбурга произошло частичное обрушение парапета одной из колонн. Как сообщили в мэрии, причиной стали резкий перепад температур и выветривание швов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В администрации добавили, что обследование потенциально аварийных элементов здания уже проводилось, а на 2026 год были запланированы противоаварийные работы и выделено финансирование. Аукцион на выполнение работ уже состоялся, подрядная организация определена. Заключение муниципального контракта ожидается в период с 25 мая по 3 июня.

«С учетом того, что здание администрации города является местом притяжения гостей и жителей города, подрядная организация приступит к выполнению работ незамедлительно после выдачи разрешения на проведение работ Управлением госохраны Свердловской области»,— добавили в мэрии.

В настоящий момент в целях безопасности на фасаде здания установят противоаварийные сетки. Завершить ремонт планируется до 3 августа 2026 года.

Полина Бабинцева

