Французский производитель предметов роскоши Moet Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) продал бренд Marc Jacobs компаниям WHP Global и G-III Apparel Group. Сумма сделки не сообщается, однако, как пишет Vogue, она может составлять около $1 млрд. WHP Global специализируется на управлении брендами, G-III — ритейлер одежды, которому принадлежат такие бренды, как Karl Lagerfeld и DKNY. По условиям сделки они будут владеть по 50% акций Marc Jacobs.

О том, что LVMH хочет продать Marc Jacobs, СМИ неоднократно писали с 2024 года. В начале мая Financial Times сообщала, что французский холдинг собирается продать целый ряд активов из-за общемирового снижения спроса на товары класса люкс.

Портфель брендов LVMH, принадлежащего французскому миллиардеру Бернару Арно, включает практически все сегменты рынка товаров класса люкс — от одежды, аксессуаров и обуви до алкоголя и часов. По итогам первого квартала 2026 года выручка холдинга выросла на 1%, до €19,1 млрд. При этом с начала года его акции подешевели на 29%.

Бренд Marc Jacobs был создан американским модельером Марком Джейкобсом в 1984 году. В 1997 году LVMH купил контрольный пакет акций этой компании.

