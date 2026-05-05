FT: холдинг LVMH намерен продать ряд брендов из-за проблем на лакшери-рынке

Французский производитель предметов роскоши Moet Hennessy—Louis Vuitton (LVMH) планирует продать некоторые второстепенные активы из-за общемирового снижения спроса на товары класса люкс. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В число активов, которые LVMH намерен продать, вошли модный бренд Marc Jacobs, доля в бренде Fenty Beauty певицы Рианны и американский производитель вина Joseph Phelps Vineyards. По данным источников газеты, производитель также изучает возможность продажи газеты Le Parisien, которую он приобрел в 2015 году. Холдинг планирует сосредоточиться на основных источниках прибыли. Среди них — Louis Vuitton и Dior, а также премиальные бренды косметики и парфюмерии Dior Beauty и Guerlain.

Портфель брендов холдинга, принадлежащего французскому миллиардеру Бернару Арно, затрагивает практически все сегменты рынка — от одежды, аксессуаров и обуви до алкоголя и часов. По итогам первого квартала 2026 года выручка холдинга выросла на 1%, до €19,1 млрд. По данным Bloomberg, с начала года бумаги компании упали в цене на 28%. Это стало рекордом для холдинга.

