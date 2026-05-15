РТК-Сервис продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%

РТК-Сервис выполнил полный перерасчет оптического бюджета DWDM-сети без участия вендора, снизив риски потери десятка терабайтов трафика. Инженеры интегратора проанализировали более 300 сегментов магистральной и региональной сети оператора связи, увеличили ее эксплуатационный запас и практически свели к нулю отказы, связанные с нестабильной работой оборудования.



Системный интегратор РТК-Сервис завершил комплексный проект по аудиту и оптимизации оптического дизайна сети на DWDM-оборудовании производства Nokia. Главная цель – уменьшить количество отказов и повысить качество передачи высокоскоростного трафика для федерального оператора связи.

Благодаря проделанной работе инженерам удалось самостоятельно, без участия вендора Nokia, существенно увеличить стабильность работы сети оператора связи. В частности, эксплуатационный запас с учетом долгосрочной перспективы использования оборудования вырос до 60-70%, а количество отказов сети DWDM, связанных с работой на предельных уровнях оптической мощности высокоскоростных магистралей, уменьшилось практически до нуля.

«Работа сети DWDM на предельных параметрах означает, что любое незначительное внешнее воздействие, будь то температурные колебания, физическое воздействие на кабель или флуктуации оборудования, может привести к мгновенной потере трафика. Например, одна оптическая линия может передавать 90–100 каналов по 100 Гбит каждый, что в сумме составляет до 10 терабайт данных, которые рискуют исчезнуть в одно мгновение. После оптимизации у каждого сегмента появился необходимый запас, и такие риски были полностью нивелированы», – пояснил руководитель группы поддержки транспортных сетей РТК-Сервис Андрей Демин.

Процесс аудита, который провел РТК-Сервис, существенно отличается от классического подхода. Вместо стандартной выдачи списка замечаний, инженеры реализовали полный цикл работ «под ключ». Сначала через удаленный доступ, предоставленный «Ростелекомом», специалист заходил на каждый узел и собирал актуальные данные. Затем он загружал эти данные в специализированную программу, которая рассчитывала обновленный линейный дизайн, выявляла критические моменты и проводила их детальный анализ. На основе этого эксперт готовил подробные рекомендации для сотрудников заказчика о том, что необходимо изменить на конкретном узле. При этом специалисты РТК-Сервис сопровождали выполнение рекомендаций, поскольку некоторые процедуры были достаточно сложными и требовали контроля. Затем инженер повторно собирал обновленные данные, вносил их в программу, проверял – убеждался, что сеть работает в оптимальных параметрах, – и только после этого переходил к следующему сегменту. Это была многоэтапная итерационная работа по каждому из более чем 300 сегментов в отдельности, от узла к узлу, что потребовало исключительной кропотливости и постоянного контроля.

Важнейшей технической особенностью проекта стал самостоятельный перерасчет оптического бюджета. Оптический бюджет – это математическая модель, которая определяет, какое оборудование и на каких участках должно быть установлено, чтобы обеспечить передачу заданного числа каналов с учетом старения кабеля, температурных изменений и эксплуатационных запасов. Обычно такой перерасчет выполняется только вендором, однако РТК-Сервис, благодаря наличию уникального инструмента и глубоких инженерных знаний, смог выполнить его самостоятельно.

«После ухода западных вендоров с российского рынка, многие потеряли доступ к критически важным инженерным компетенциям. Однако по оборудованию Nokia РТК-Сервис стал обладателем эксклюзивной экспертизы, и в этом проекте мы её полностью применили. Наши специалисты пересчитали оптический бюджет для сотен сегментов, подняли эксплуатационный запас с критических 30-40% до 60–70% и практически обнулили отказы. Мы показали, что наша инженерная команда способна не только обслуживать, но и перепроектировать сложнейшие оптические сети без единого обращения к производителю. Теперь инфраструктура “Ростелекома” на Nokia работает не просто стабильно — она защищена на годы вперёд», – прокомментировал генеральный директор РТК-Сервис Константин Савчук.

«На сетях «Ростелекома» одновременно представлено оборудование разных западных производителей, и заместить такой объем мультивендорной инфраструктуры в моменте невозможно, это долгий и технологически сложный процесс. При этом наша ключевая обязанность как федерального оператора – обеспечить непрерывность связи для миллионов абонентов без потери качества. Ранее РТК-Сервис уже принял на себя обслуживание оборудования Huawei и Juniper, и, что самое важное, отлично справляется с этой задачей – показатели SLA на уровне вендоров или лучше. Нам нужен не просто поставщик услуг, а партнер с нестандартным инженерным подходом. Проект по оборудованию Nokia – яркий пример: вместо шаблонной техподдержки мы получили глубокий аудит, перерасчет оптического дизайна и увеличение эксплуатационного запаса. Это именно тот уровень ответственности и экспертизы, который позволяет нам уверенно планировать развитие сетей в современных условиях», – добавил заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Сергей Онянов.

