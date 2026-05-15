В Ростове приостановили движение трамваев из-за сильного дождя

Трамвайное сообщение в Ростове-на-Дону 15 мая было временно остановлено на фоне ухудшения погодных условий. Причиной стали сильные осадки и риск повреждения подвижного состава, сообщили «Ъ-Ростов» в городском перевозчике МУП «Ростовская транспортная компания».

В предприятии пояснили, что значительная часть эксплуатируемых в городе вагонов относится к низкопольным моделям, чувствительным к подтоплению трамвайных путей. В условиях скопления воды существует вероятность повреждения электрического оборудования, что может привести к возгоранию техники.

После стабилизации погодной ситуации специалисты проведут обследование наиболее проблемных участков сети, включая территорию у железнодорожного вокзала и район «Ростсельмаша». В компании отметили, что сроки возобновления движения будут зависеть от объема подтоплений и состояния инфраструктуры.

По данным перевозчика, ежедневно на городские маршруты выходят 34 трамвайных вагона. В связи с ограниченным количеством техники в МУП РТК сочли нецелесообразным эксплуатацию транспорта в период интенсивных осадков.

Ранее региональное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Ростовской области до 16 мая. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с.

Валерий Климов