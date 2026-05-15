Житель Белгорода хранил арсенал взрывчатки на общем балконе дома

В Белгороде у 25-летнего местного жителя изъяли ручную осколочную гранату Ф-1 со взрывателем, восемь тротиловых шашек с электродетонаторами и зажигательными трубками, а также 21 патрон к автомату Калашникова и 49 патронов к нарезному охотничьему оружию. Арсенал мужчина хранил на общем балконе многоквартирного жилого дома. Об этом 15 мая рассказали в прокуратуре Белгородской области.

По версии следствия, белгородец приобрел взрывчатку и патроны в феврале 2025 года. Мужчину обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Дело передано в Октябрьский районный суд Белгорода для рассмотрения по существу.

В картотеке указано, что обвиняемого зовут Денис Шаталов. Материалы дела передали судье Виталию Захарову 14 мая. Дата заседания еще не назначена.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что суд признал жителя Конышевского района Курской области Владимира Филиппова виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, назначив ему три года колонии общего режима. У Филиппова изъяли три гранаты Ф-1, которые мужчине подарил случайный знакомый.

Денис Данилов