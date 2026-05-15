Иван Демидов забросил первую шайбу в карьере в play-off НХЛ

«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Буффало Сейбрс» в пятом матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

У победителей отметились Коул Кофилд, Александр Тексье, Джош Андерсон, Джейк Эванс и Ник Сузуки. Также свой первый в карьере гол в Кубке Стэнли забил российский нападающий Иван Демидов, отличившийся в большинстве. В составе проигравших шайбы забросили Джейсон Цукер, Джош Доун и Конста Хелениус.

«Сейчас чувствую себя отлично, потому что в других играх у меня было много моментов, но я не мог забить. Словно сбросил груз с плеч. В этой игре хоккейные боги решили, что я должен забросить шайбу»,— заявил Иван Демидов в послематчевом комментарии для CBС. В 12 матчах текущего play-off он также записал в свой актив пять результативных передач.

«Монреаль» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:2. Шестая встреча пройдет в ночь на 17 мая.

Таисия Орлова