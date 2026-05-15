Песков: ситуация с топливом на Кубе сложная

Текущая ситуация с топливом на Кубе сложная, Россия поддерживает связь с руководством республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством…это единственное, что я могу сказать»,— заявил господин Песков, отвечая на вопрос, просила ли Куба Россию поставлять ей энергоносители.

Проблемы с перебоями в электроснабжении на Кубе обострились в январе — после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил странам пошлинами за поставки нефти на остров. В середине мая на Кубе прошла волна «кастрюльных протестов» против отключения электроэнергии в стране. На улицы вышли сотни людей — они блокировали движение транспорта, поджигали мусор на улицах, стучали кастрюлями и сковородками, а также выкрикивали лозунги с критикой властей Кубы.