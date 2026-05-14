На Кубе прошли «кастрюльные протесты» из-за отключений света

В Гаване прошла волна протестов против отключений электроэнергии. На улицы вышли сотни людей — они блокировали движение транспорта, поджигали мусор на улицах, стучали кастрюлями и сковородками, а также выкрикивали лозунги с критикой властей Кубы. Об этом сообщает Periodico Cubano.

Жители вышли на улицы после более чем 20 часов непрерывных отключений электроэнергии. Они скандировали «Включайте свет» и «Объединенный народ никогда не будет побежден», пишет Reuters. «Мы начали стучать кастрюлями, чтобы узнать, дадут ли нам электричество хотя бы на три часа»,— сказал агентству один из участников протестов. Люди также требовали решить проблемы с нехваткой продовольствия и предметов первой необходимости, отмечает Cubanet.

Протесты прошли более чем в 10 муниципалитетах Гаваны, в том числе перед зданиями администрации. Крупнейший вспыхнул в Марьянао, к нему присоединились десятки людей. Полиция задержала нескольких участников демонстраций, уточняет Periodico Cubano. После начала протестов президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил об «особенно напряженной» ситуации в энергосистеме страны.

Проблемы с перебоями в электроснабжении на Кубе резко обострились в январе — после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров. Министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви объяснил отключения электроэнергии нехваткой топлива. По его словам, запасы дизельного топлива и мазута на острове полностью исчерпаны.