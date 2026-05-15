В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

В московском храме Святых Космы и Дамиана в Шубине прошла церемония прощания с журналистом и телеведущим Владимиром Молчановым началась. Об этом сообщает корреспондент «Ъ». Господин Молчанов умер 13 мая в возрасте 75 лет.

На прощание пришли десятки человек, в том числе журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова и другие. Тело Владимира Молчанова кремируют.

Карьера Владимира Молчанова началась в агентстве печати «Новости», где он работал корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году журналист пришел на Центральное телевидение, где начал вести программу «До и после полуночи». Позже вел программы «90 минут» и «120 минут», «Время», «Частная жизнь». Снял более 20 документальных фильмов.