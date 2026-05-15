В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

В московском храме Святых Космы и Дамиана в Шубине прошла церемония прощания с журналистом и телеведущим Владимиром Молчановым началась. Об этом сообщает корреспондент «Ъ». Господин Молчанов умер 13 мая в возрасте 75 лет.

На прощание пришли десятки человек, в том числе журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова и другие. Тело Владимира Молчанова кремируют.

Карьера Владимира Молчанова началась в агентстве печати «Новости», где он работал корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году журналист пришел на Центральное телевидение, где начал вести программу «До и после полуночи». Позже вел программы «90 минут» и «120 минут», «Время», «Частная жизнь». Снял более 20 документальных фильмов.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. Окончил филологический факультет МГУ по специальности «преподаватель нидерландского языка и литературы»

С 1973 по 1986 год работал в агентстве печати «Новости» редактором, переводчиком, корреспондентом в Нидерландах. В 1975-1981 годах занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений, издал на эту тему в 1981 году книгу очерков «Возмездие должно свершиться»

В 1987 году начал работать в редакции программы «Время». Широкую известность Молчанову принесла передача «До и после полуночи». Также он был ведущим программ «90 минут» и «120 минут»

В 1991 году покинул Гостелерадио. В 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия-1») и РЕН ТВ. Вел программу «До и после...», создал цикл передач памяти советских композиторов «Помню... Люблю...», цикл интервью «И дольше века...»

Супруга Владимира Молчанова — журналист, литературовед, режиссер, россиянка кубинского происхождения Консуэло Сегура — скончалась в 2022 году

В 2001 году Владимир Молчанов получил премию ТЭФИ в категории «Интервьюер»

В 2000-х годах на разных телеканалах вел телевизионные программы «Частная жизнь» («Россия»), «Полуночники» и «По душам с Владимиром Молчановым» («Мир»), «До и после...» («Ностальгия»). Работал на латвийском телевидении, был соведущим утреннего эфира канала LTV-7

С 2005 по 2020 год Владимир Молчанов был ведущим программы «Рандеву с дилетантом» на радиостанции «Орфей»

С телеведущей Светланой Сорокиной на церемонии награждении ТЭФИ, 2004 год

С телеведущей Ликой Кремер на съемках передачи «Частная жизнь» на телеканале «Россия», 2006 год

Владимир Молчанов был членом Академии российского телевидения. Он автор около 20 документальных телефильмов

С телеведущей Ариной Шараповой на открытии форума «SKYSERVICE 2019» в Гостином дворе, 2019 год

В 2010-х годах Владимир Молчанов руководил мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Также проводил мастер-классы

Жизни и творчеству журналиста посвящен документальный фильм «Владимир Молчанов. До и после...» (2015)

Владимир Молчанов умер в больнице 11 мая 2026 года на 76-м году жизни. Последние несколько лет жизни он боролся с онкологическим заболеванием

