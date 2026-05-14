Умер тележурналист Владимир Молчанов

После продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Об этом в среду, 13 мая, сообщил его друг, фотограф Юрий Рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве. После окончания филологического факультета МГУ, где он изучал нидерландский язык, устроился в западноевропейскую редакцию Агентства печати «Новости» (АПН). Несколько лет был собкором АПН в Нидерландах, где также работал переводчиком-синхронистом для советских делегаций. В это же время журналист разыскивал нацистских преступников, проживавших в США, Канаде и ряде европейских стран. В результате этой работы в 1981 году он написал книгу «Возмездие должно свершиться» с разоблачениями их поступков.

В 1987 году Владимир Молчанов оказался на Центральном телевидении — на работу его пригласил первый зампред Гостелерадио Леонид Кравченко, впечатлившись его работой во время совместной командировки в США. Там он почти сразу стал ведущим программы «До и после полуночи», которая принесла ему широкую известность. Информационно-развлекательная передача выходила в прямом эфире один раз в месяц, в ней показывали журналистские расследования и репортажи о жизни советских людей, а также интервью и видеоклипы. Но в 1991 году Владимир Молчанов уходит из Гостелерадио. По воспоминаниям коллег, «его работы стали неудобны ни действующей власти, ни их оппонентам». Журналист согласился уволиться в обмен на показ своего фильма о шахтерах в городе Стаханове Луганской области, в котором рассказывалось о крайне тяжелых условиях труда местных рабочих.

После этого сотрудничал с РТР (впоследствии — «Россия») и РЕН ТВ, занимался политической журналистикой, освещая события 1991 и 1993 годов. Вел программы «90 минут» и «120 минут», «Время», «Частная жизнь». Снял более 20 документальных фильмов. В последние года Владимир Молчанов преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» и вел передачи о культуре. Так, около 15 лет на радиостанции «Орфей» выходила программа «Рандеву с дилетантом», в которой ведущий беседовал с музыкантами и режиссерами об их искусстве.

Полина Ячменникова