Умер тележурналист Владимир Молчанов

После продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Об этом в среду, 13 мая, сообщил его друг, фотограф Юрий Рост.

Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве. После окончания филологического факультета МГУ, где он изучал нидерландский язык, устроился в западноевропейскую редакцию Агентства печати «Новости» (АПН). Несколько лет был собкором АПН в Нидерландах, где также работал переводчиком-синхронистом для советских делегаций. В это же время журналист разыскивал нацистских преступников, проживавших в США, Канаде и ряде европейских стран. В результате этой работы в 1981 году он написал книгу «Возмездие должно свершиться» с разоблачениями их поступков.

В 1987 году Владимир Молчанов оказался на Центральном телевидении — на работу его пригласил первый зампред Гостелерадио Леонид Кравченко, впечатлившись его работой во время совместной командировки в США. Там он почти сразу стал ведущим программы «До и после полуночи», которая принесла ему широкую известность. Информационно-развлекательная передача выходила в прямом эфире один раз в месяц, в ней показывали журналистские расследования и репортажи о жизни советских людей, а также интервью и видеоклипы. Но в 1991 году Владимир Молчанов уходит из Гостелерадио. По воспоминаниям коллег, «его работы стали неудобны ни действующей власти, ни их оппонентам». Журналист согласился уволиться в обмен на показ своего фильма о шахтерах в городе Стаханове Луганской области, в котором рассказывалось о крайне тяжелых условиях труда местных рабочих.

После этого сотрудничал с РТР (впоследствии — «Россия») и РЕН ТВ, занимался политической журналистикой, освещая события 1991 и 1993 годов. Вел программы «90 минут» и «120 минут», «Время», «Частная жизнь». Снял более 20 документальных фильмов. В последние года Владимир Молчанов преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» и вел передачи о культуре. Так, около 15 лет на радиостанции «Орфей» выходила программа «Рандеву с дилетантом», в которой ведущий беседовал с музыкантами и режиссерами об их искусстве.

Полина Ячменникова

«Мы работали, потому что нам в кайф это было»

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. Окончил филологический факультет МГУ по специальности «преподаватель нидерландского языка и литературы»

С 1973 по 1986 год работал в агентстве печати «Новости» редактором, переводчиком, корреспондентом в Нидерландах. В 1975-1981 годах занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений, издал на эту тему в 1981 году книгу очерков «Возмездие должно свершиться»

В 1987 году начал работать в редакции программы «Время». Широкую известность Молчанову принесла передача «До и после полуночи». Также он был ведущим программ «90 минут» и «120 минут»&lt;br> На фото: с певцом Владияром (Владимир Яровицын), 1990-е годы

В 1991 году покинул Гостелерадио. В 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия-1») и РЕН ТВ. Вел программу «До и после...», создал цикл передач памяти советских композиторов «Помню... Люблю...», цикл интервью «И дольше века...»

Супруга Владимира Молчанова — журналист, литературовед, режиссер, россиянка кубинского происхождения Консуэло Сегура — скончалась в 2022 году

В 2001 году Владимир Молчанов получил премию ТЭФИ в категории «Интервьюер»

В 2000-х годах на разных телеканалах вел телевизионные программы «Частная жизнь» («Россия»), «Полуночники» и «По душам с Владимиром Молчановым» («Мир»), «До и после...» («Ностальгия»). Работал на латвийском телевидении, был соведущим утреннего эфира канала LTV-7&lt;br>На фото: с писателем Чингизом Айтматовым, 2003 год

С 2005 по 2020 год Владимир Молчанов был ведущим программы «Рандеву с дилетантом» на радиостанции «Орфей»

С телеведущей Светланой Сорокиной на церемонии награждении ТЭФИ, 2004 год

С телеведущей Ликой Кремер на съемках передачи «Частная жизнь» на телеканале «Россия», 2006 год

Владимир Молчанов был членом Академии российского телевидения. Он автор около 20 документальных телефильмов

С телеведущей Ариной Шараповой на открытии форума «SKYSERVICE 2019» в Гостином дворе, 2019 год

В 2010-х годах Владимир Молчанов руководил мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Также проводил мастер-классы

Жизни и творчеству журналиста посвящен документальный фильм «Владимир Молчанов. До и после...» (2015)&lt;br> На фото: с директором по стратегическим направлениям ИД «Коммерсантъ» Виктором Лошаком, 2024 год

Владимир Молчанов умер в больнице 11 мая 2026 года на 76-м году жизни. Последние несколько лет жизни он боролся с онкологическим заболеванием

