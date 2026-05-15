На жалобы ответили поручениями

Министерство культуры РФ завершило проверку Екатеринбургского театрального государственного института (ЕГТИ) после жалоб студентов и выпускников на плохие условия обучения. По данным «Ъ-Урал», ректору вуза Анне Глуханюк «даны соответствующие поручения» по содержанию имущества института и работе со студентами. В пресс-службе вуза не стали комментировать итоги проверки.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом для проверки ЕГТИ со стороны Министерства культуры РФ стали обращения студентов и выпускников вуза, в которых они требовали отставки ректора Анны Глуханюк. Они пожаловались на плохие условия обучения: необходимость покупки реквизита и костюмов за собственные деньги, неудовлетворительное состояние здания вуза, которое планируется отремонтировать в 2027 году. Одного из преподавателей обвинили в харассменте.

Екатеринбургский государственный театральный институт — один из девяти высших учебных заведений в области театрального дела на территории России и единственным в Уральском регионе. Создан в 1985 году на базе Свердловского театрального училища, основанного в 1935 году. Среди учащихся вуза и училища были: Владимир Мотыль, Анатолий Солоницын, Владимир Ильин, Дмитрий Астрахан, Николай Коляда. В 2012 году институт пытались из-за «неэффективности» сделать филиалом Уральской консерватории, но позже правительство разработало программу сохранения ЕГТИ. На базе вуза семь действующих кафедр. С 2016 года ректором ЕГТИ является Анна Глуханюк.

В ходе проверки Минкульт РФ пообещал предметно рассмотреть факты, изложенные в обращениях студентов и выпускников, и провести встречу с коллективом.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Минкульта РФ, работа ведомственной комиссии в ЕГТИ «завершена в установленные сроки». «По итогам проверки ректору института Анне Глуханюк даны соответствующие поручения, в том числе в части содержания имущественного комплекса, организации образовательного процесса, а также усилению работы со студенческим сообществом»,— пояснили в ведомстве. В Министерстве культуры РФ заверили, что вопросы, связанные с деятельностью ЕГТИ находятся на отдельном контроле.

В пресс-службе ЕГТИ «Ъ-Урал» ответили, что не комментируют итоги проверки.

Артем Путилов