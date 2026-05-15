Поступления налогов в бюджет Удмуртии в январе—апреле снизились на 3,5%

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртии в январе—апреле сократились до 38,1 млрд руб. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по оперативным данным минфина республики. В целом доходы региональной казны за указанный период увеличились только на 0,7%, до 51,5 млрд руб. Наблюдается рост по строке безвозмездных поступлений — с 11,6 до 13,5 млрд руб.

Расходы бюджета Удмуртии выросли в январе—апреле на 4,4%, до 47,7 млрд руб. На зарплаты бюджетникам направили 22,6 млрд руб. (+15,4% год к году). «Финансирование зарплаты и соцвыплат гражданам обеспечено своевременно и в полном объеме, задолженности по данным направлениям в республике нет»,— говорится в сообщении ведомства.

Расходы на создание объектов инфраструктуры за указанный период выросли до 1,9 млрд руб. (+14,3%). На поддержку аграриев направлено 144,7 млн руб. Расходы дорожного фонда исполнены в сумме 4,7 млрд руб. На нацпроекты потратили 6,3 млрд руб. Динамика год к году по этим направлениям в сообщении минфина не приводится.

Госдолг Удмуртии на 1 мая составил 54,6 млрд руб. Бюджетные кредиты из федеральной казны по ставкам 0,1 и 0,3% годовых занимают 95% показателя, остальное — обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% годовых. «Коммерческие кредиты в структуре госдолга отсутствуют. Просроченной задолженности по государственному долгу нет»,— указали в министерстве.

Напомним, минфин Удмуртии намерен в 2026 году списать 10,8 млрд руб. госдолга в рамках механизма списания задолженности по бюджетным кредитам за счет направлению средств на развитие инфраструктурных проектов. В целом за 2025-2030 годы — 40 млрд руб.