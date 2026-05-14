Госдолг Удмуртии за месяц не изменился и составил в мае 54,6 млрд рублей

На 1 мая 2026 года госдолг Удмуртии составил 54,6 млрд руб. За месяц показатель не изменился. Об этом сообщили в минфине республики.

Основу тела долга, или около 95%, составляют бюджетные кредиты из федеральной казны по ставкам 0,1% и 0,3% годовых. Обязательства по ценным бумагам — 2,5 млрд руб. (5% от объема госдолга) по ставке 10,5% годовых. Расходы на обслуживание долга составили 65,8 млн руб.

Минфин Удмуртии намерен в 2026 году списать 10,8 млрд руб. в рамках механизма списания долга по бюджетным кредитам за счет направлению средств на развитие инфраструктурных проектов. В целом за 2025-2030 годы — 40 млрд руб.

Напомним, в начале мае правительство России одобрило списание 4,8 млрд руб. госдолга Удмуртии по программе.