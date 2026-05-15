Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Чаривное в Запорожской области и населенный пункт Чайковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Чаривное — небольшое село в 20 км к востоку от города Орехов. Находится на левом берегу реки Конка. Чайковка — село, расположенное в 17 км к востоку от Волчанска.

Накануне Минобороны сообщило о взятии села Николаевка в Донецкой народной республике. Отмечалось, что контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям «Южной» группировки войск.