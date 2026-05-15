SCMP: Путин полетит в Китай 20 мая

Визит президента России Владимира Путина в Китай должен состояться на следующей неделе, 20 мая. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным собеседников издания, Владимир Путин посетит Китай с однодневным визитом. Они отметили, что вряд ли в Пекине пройдут торжественная встреча и парад, поскольку переговоры российского президента и председателя КНР Си Цзиньпина «являются частью рутинных дел России и Китая».

13 мая в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Господин Трамп посетил Китай впервые с 2017 года. Как заявлял американский президент, его переговоры с председателем КНР прошли «чрезвычайно позитивно». Китай впервые за всю историю должен принять президентов двух держав вне многостороннего контекста с интервалом менее месяца, пишет SCMP.

Подробнее о встрече Трампа и Си Цзиньпина — в материале «Ъ» «Дональд Трамп и Си Цзиньпин поговорили о важном».