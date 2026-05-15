На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Число сбитых на подлете к столице с начала дня возросло до семи.

На месте падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Около часа назад аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с «соответствующими органами». Остальные аэропорты московского авиаузла работают штатно.