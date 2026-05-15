Вблизи Москвы сбит пятый беспилотник
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили вблизи столицы пятый беспилотник. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Ранее московские аэропорты Внуково и Домодедово ограничили прием и отправку рейсов. ТАСС передает, что во Внуково не смогли приземлиться два самолета, которые летели из Саратова и Антальи. Они были перенаправлены в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Позднее аэропорт Нижнего Новгорода также приостановил работу.